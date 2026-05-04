Ad aprile il mercato dell’auto in Italia +11,58% su base annua

ROMA (ITALPRESS) –registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I trasferimenti di proprietà sono stati 480.976 a fronte di 475.733 passaggi registrati ad aprile 2025, con un aumento del 1,10%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 636.186, ha interessato per il 24,40% vetture nuove e per il 75,60% vetture usate.

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