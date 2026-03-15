Fascicolo sanitario elettronico 2.0, al via a Trapani la formazione dei medici 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in sinergia con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia avvia un percorso formativo dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, strumento cardine del processo di innovazione previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il programma rientra nel progetto nazionale “PNRR FSE 2.0” per l’incremento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio sanitario. Le attività sono state avviate con il webinar introduttivo del 10 marzo 2026, che ha offerto ai partecipanti una prima panoramica sulle principali novità del Fascicolo Sanitario Elettronico e sulle prospettive di sviluppo del sistema.

La fase successiva prenderà il via dal 16 marzo 2026, quando sarà reso disponibile il corso “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 – Corso di Formazione Base Generale”, erogato in modalità FAD asincrona attraverso la piattaforma LMS del Provider Nazionale Standard n. 409 Gutenberg. Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 14 ore in formazione a distanza e sarà articolato in due momenti distinti ma complementari. Le prime 8 ore si svolgeranno in modalità asincrona e saranno dedicate all’approfondimento delle tematiche normative e regolatorie che disciplinano il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. I partecipanti potranno quindi acquisire una visione chiara del quadro legislativo di riferimento, degli standard della sanità digitale e delle modalità di utilizzo del sistema all’interno del Servizio sanitario nazionale.

Le successive 6 ore si svolgeranno invece in modalità sincrona e avranno un taglio prevalentemente operativo. In questa fase i medici potranno confrontarsi direttamente con le proprie software house di riferimento, lavorando sugli strumenti informatici già utilizzati nella pratica quotidiana. L’obiettivo è consentire a ciascun professionista di integrare concretamente le funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico all’interno della piattaforma gestionale che utilizza abitualmente, così da alimentare correttamente il fascicolo e consultare le informazioni cliniche in maniera efficace durante l’attività assistenziale. Il corso introduttivo sarà articolato in quattro moduli tematici che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso di conoscenza del FSE 2.0. Il primo modulo ripercorre l’evoluzione normativa del Fascicolo Sanitario Elettronico fino al contesto attuale del PNRR, illustrandone obiettivi, finalità e benefici per cittadini e professionisti. Il secondo approfondisce il servizio di alimentazione del fascicolo e gli standard di sanità digitale previsti dal Decreto Ministeriale del 7 settembre 2023.

Il terzo modulo è dedicato alla consultazione del Fascicolo e ai meccanismi di tutela della privacy, con particolare attenzione alla gestione dei consensi, ai diversi livelli di accesso, al sistema di tracciamento degli accessi e al diritto di oscuramento dei dati e dei documenti clinici. L’ultimo modulo si concentra invece sul ruolo centrale del professionista sanitario nella diffusione e nell’utilizzo del FSE, offrendo anche una panoramica sui servizi digitali messi a disposizione dei cittadini. Il percorso è accreditato nell’ambito del programma ECM e consentirà ai partecipanti di ottenere 5,2 crediti formativi, previa compilazione del questionario finale di apprendimento e del questionario di gradimento. “La formazione all’utilizzo ed alimentazione del FSE è un passo fondamentale per rendere più semplice e veloce ai pazienti l’utilizzo dei loro dati di salute – spiega la commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti -. Questo corso di formazione rivolto ai medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici delle strutture accreditate ed in un prossimo futuro anche ai farmacisti è l’esempio concreto di come lavorare insieme – Asp e Ordine dei Medici – rende possibile raggiungere un obiettivo per i nostri utenti”.

“La digitalizzazione della sanità è una sfida che riguarda tutti i professionisti – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane -. Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la continuità assistenziale e la qualità delle cure. È quindi essenziale che i medici possano acquisire non soltanto una conoscenza normativa del sistema, ma anche competenze pratiche per utilizzarlo efficacemente all’interno delle piattaforme informatiche che già impiegano nella loro attività quotidiana”.