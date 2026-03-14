Al Cine Don Bosco di Marsala “Un bel giorno” in attesa di “Notte prima degli esami”

Al Cine Don Bosco di Marsala continua la proiezione del film “Un bel giorno” di e con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele alle ore 17, 18.30 e 21.30. Da quando è rimasto vedovo, Tommaso cresce da solo le sue quattro figlie ma quando incontra Lara, dirigente di banca, scatta un vero colpo di fulmine. Ma qui sorgono subito degli equivoci… Dal 19 marzo invece, in Sala arriva il film “Notte prima degli esami 3.0”. A Roma, alla vigilia dell’esame di maturità, un gruppo di liceali vive gli ultimi giorni prima della prova che segnerà la fine della loro vita da studenti. Proiezioni alle ore 17, 19 e 21.30, domenica 22 marzo ore 19 e 21.30 (solo venerdì e domenica per Notte prima degli esami sconto del 40% sul prezzo del biglietto e fino a 24 ore prima del 19 marzo se si prenota o si scrive alla pagina Fb Auditorium Cine Teatro Don Bosco).