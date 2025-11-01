I comuni trapanesi si preparano a vivere la magia del Natale

Anche quest’anno, i Comuni di Trapani ed Erice si preparano ad accendere le luci e le emozioni delle feste con, rispettivamente, i programmi Natale Mediterraneo 2025 e EricèNatale, calendari ricchi di eventi, arte e tradizioni che coinvolgerà le città e i borghi limitrofi. Dal 6 dicembre all’11 gennaio 2026, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata da Giacomo Tranchida, invita artisti, associazioni e operatori culturali a proporre progetti e iniziative per arricchire il programma delle festività.

Parallelamente, dal 6 dicembre al 6 gennaio, il borgo medievale di Erice ospiterà i tradizionali Mercatini di Natale: tra le viuzze illuminate e decorate, visitatori e famiglie potranno immergersi in un’atmosfera unica fatta di luci scintillanti, profumi tipici e musica festiva. I mercatini offriranno artigianato locale con creazioni uniche, perfette per regali speciali, e delizie gastronomiche, dai dolci tradizionali siciliani ai sapori tipici della cucina locale. Non mancheranno installazioni luminose e animazioni musicali, pensate per rendere l’esperienza coinvolgente per grandi e piccini.

L’Amministrazione comunale di Petrosino invita associazioni, comitati cittadini, ditte private e tutti i soggetti interessati a presentare idee e iniziative da inserire nel programma degli eventi natalizi 2025. Saranno accolte proposte riguardanti mercatini artigianali e gastronomici, attività culturali, spettacoli, eventi musicali e iniziative solidali volte a valorizzare le tradizioni natalizie locali. Le proposte dovranno pervenire entro il 14 novembre, ore 13, all’Ufficio Protocollo del Comune di Petrosino o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it.