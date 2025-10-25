A Paceco nasce il Caffè filosofico: l’arte di gestire il conflitto 

Domenica prossima 26 ottobre si terrà a Paceco presso l’enoteca “La Bottega del Caffè”(inizio ore 17) il secondo appuntamento con il “caffè filosofico”: un confronto aperto e guidato su temi etici e sociali questa volta dedicato all’arte di gestire il conflitto. L’incontro sarà guidato da Maria Rita Di Benedetto docente di Filosofia al Liceo Meli di Palermo e dalla psicologa clinica Dorotea Palumbo. “Sarà un pomeriggio tra filosofia e psicologia per riflettere insieme sull’arte di gestire il conflitto.

Tra un caffè e un calice di vino, condivideremo idee, esperienze e punti di vista“, spiega Linda Inglese promotrice dell’evento e titolare de “La Bottega del caffè”.

Il primo caffè filosofico nacque a Parigi nel 1992, ideato dal filosofo Marc Sautet. L’idea era riportare la filosofia fuori dalle università e restituirla alla vita quotidiana, non solo dunque dialogo tra esperti e anche in Italia diversi spazi e appuntamenti si sono cimentati con la pratica filosofica. “Grazie alla disponibilità di professionisti che si sono messi a disposizione della nostra idea abbiamo pensato di creare anche noi appuntamenti simili – continua Inglese -. I luoghi di riunione dei ‘caffè filosofici’, di solito caffetterie, enoteche o spazi culturali, diventano spazi di incontro e confronto, ambienti culturali a tutto tondo che ben si coniugano con piccole comunità generative nei territori locali”.