Un apprendimento scolastico per la salute mentale

Con introduzione di Bonifazio Mattei (“Un non mai domato amore”), il libro “La scuola in sospeso” di Gustavo Micheletti (Marcianum Press, 2025), si presenta come un atto di resistenza e una sfida all’attuale tendenza scolastica improntata su quiz, riunioni e valutazioni cronicizzate, condotte subordinate alla meritocrazia e burocratizzata da continue sollecitazioni governamentali dad. Micheletti, da canto suo, propone – crediamo – una scuola fondata sul piacere intelligente dell’apprendimento, sugli interessi autentici degli alunni e sulla loro capacità di scegliere consapevolmente .

L’opera è un ibrido tra saggio e auto-narrazione, in cui il percorso personale di Micheletti (dall’infanzia all’insegnamento) diventa spunto per una riflessione critica. Il testo sostiene che la scuola può ancora far crescere bene i ragazzi se si lascia guidare da motivazione, dubbio e curiosità, anziché da paura o dalla dilagante “buro-pedagogia”.

Micheletti riprende un aforisma di Einstein (p.133), sottolineando l’importanza di evitare metodi basati su paura, forza e autorità artificiosa. Questo invito si estende anche all’approccio con l’innovazione, come la digitalizzazione: l’autore non è contrario alla tecnologia in sé, ma alla sua riduzione a mera propaganda di efficienza o a didattica a distanza decontestualizzata e priva di attiva partecipazione, che rischia di produrre soggetti sottomessi e deresponsabilizzati. Le costrizioni, infatti, distruggono la sincerità, l’autostima e la cura di sé come voglia di autonomia dell’allievo e potenziamento delle proprie capacità.

Il volume indica nella fiducia e nel ben-essere le basi per una vera salute mentale e sociale nell’educazione, che altrimenti rischierebbe di restare incompiuta. A sostegno di questa visione, l’autore dedica spazio alla scuola “Joan Mirò” come esempio concreto.

Questo modello si basa su osservazione diretta, apprendimento pratico e un “nutrimento” culturale attraverso arte, scienze, musica e cinema. È un luogo dove si impara anche passeggiando, leggendo poesie sui muri e partecipando a incontri dialogici. La “Joan Mirò” che, idealmente sembra richiamare la “Città del sole” di Campanella, mostra come il sapere possa crescere in una comunità dialogica (vivendo spazi culturali condivisi e arricchiti da iniziative come le “Conferenze day”: ogni alunno, a turno, propone il proprio tema di lettura e riflessione alla discussione collettiva), valorizzando la dimensione politico-culturale della formazione e rendendo l’alunno protagonista del proprio cammino.

In chiusura, il libro fa eco a Giulio Giorello (p. 136), che esalta i libri come “mezzo impagabile per allenare la mente” e come chiave per conoscere l’anima dell’autore e quella del “lettore complice”.

“La scuola in sospeso” è un contributo stimolante per ripensare la scuola contemporanea non come luogo di addestramento, ma come spazio di crescita, salute mentale e responsabilità condivisa.

Antonino Contiliano