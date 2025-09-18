A Mazara partito il servizio bus per le scuole di contrada Affacciata: ecco come funziona

Ha preso il via lunedì 15 settembre 2025 il servizio di trasporto scolastico pubblico che collegherà il centro cittadino e i quartieri di Mazara 2 e Costiera con le sedi degli istituti scolastici di contrada Affacciata. Il servizio sarà attivo fino al 15 giugno 2026, garantendo corse giornaliere dal lunedì al venerdì, in coincidenza con l’anno scolastico. L’affidamento è stato aggiudicato, tramite procedura telematica sulla piattaforma MEPA, alla cooperativa Autoservizi Siberiana, che si è imposta con un ribasso dell’1,20% rispetto al prezzo base d’asta. L’importo netto contrattuale ammonta a 97.621,33 euro, comprensivi di circa duemila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. La gara è stata gestita con la modalità net cost, già sperimentata in passato: un modello in cui, oltre al corrispettivo contrattuale, l’operatore ha diritto agli introiti derivanti dallo sbigliettamento.

Come funziona il servizio per reddito

Per le famiglie, ciò si traduce in un abbonamento mensile di 35 euro o, in alternativa, nella possibilità di acquistare il biglietto per la singola corsa al costo di 1,50 euro. Un sistema che garantisce un contributo calmierato, con tariffe accessibili rispetto ai costi complessivi del servizio. Il servizio prevede l’impiego di cinque mezzi, così ripartiti: tre autobus da 53 posti a sedere ciascuno e due minibus da 30 posti, in grado di coprire le diverse esigenze di capienza e accessibilità dei percorsi. La percorrenza media complessiva stimata è di circa 130 chilometri al giorno, distribuiti dal lunedì al venerdì lungo itinerari e fermate prestabilite, ma che includono l’intero territorio cittadino. Un’iniziativa pensata per garantire regolarità e sicurezza agli studenti che ogni mattina raggiungono le scuole di contrada Affacciata.

Bus urbano per tutti e con finalità sociale

L’iniziativa risponde a un duplice obiettivo: da un lato, offrire un supporto concreto alle famiglie, riducendo i disagi legati agli spostamenti quotidiani; dall’altro, limitare l’impatto del traffico cittadino e promuovere una gestione più sostenibile della mobilità scolastica. L’affidamento, curato dall’ufficio comunale competente e formalizzato con determinazione dirigenziale, garantisce non solo il rispetto delle procedure di legge ma anche la copertura economica del servizio per l’intero periodo considerato. Il ribasso ottenuto e la definizione dettagliata del quadro economico, poi, rappresentano un ulteriore segnale della volontà di razionalizzare la spesa pubblica e assicurare un servizio di sicura utilità. Il trasporto scolastico, infatti, consentirà anche agli studenti delle zone più periferiche di accedere alle strutture scolastiche in condizioni di equità e continuità, senza penalizzazioni legate alla distanza. Il calendario, gli orari e le fermate disponibili sono consultabili sul sito del Comune e il loro rispetto sarà fondamentale per la sicurezza e il corretto svolgimento delle corse. Mazara si prepara dunque a garantire un nuovo anno di trasporto scolastico efficiente, sicuro e sostenibile, confermando l’attenzione verso i bisogni degli studenti e delle loro famiglie.