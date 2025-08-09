Cico Messina e i ritmi brasiliani di “Poliamore”, il nuovo singolo… oltre le regole. ASCOLTA

Torna con un nuovo singolo, dopo il fortunato “Luna Torta”, il cantautore mazarese Cico Messina. Lo fa questa volta con “Poliamore”, brano già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Cico Messina, artista che intreccia il calore del Mediterraneo con la raffinatezza della canzone d’autore e le sonorità della MPB, Música popular brasileira, affronta con leggerezza e profondità il tema dell’amore non convenzionale, tra ironia e riflessione, giocando la partita di una relazione cosiddetta ‘poliamorosa’ vissuta senza stereotipi né giudizi, in un equilibrio fragile ma autentico tra desiderio, affetto e autodeterminazione.

ASCOLTA IL BRANO SU SPOTIFY

Musicalmente, “Poliamore” non manca di essere il giusto mix elegante di chitarre acustiche, groove morbidi e percussioni leggere, danzanti come questa estate calda, con gli arrangiamenti che richiamano la scuola brasiliana degli anni ’70 e una scrittura che conserva tutta l’identità della canzone italiana. “Ho voluto raccontare l’amore come qualcosa che non si lascia ingabbiare – spiega Cico Messina – una forma liquida e viva, che mette in discussione le regole scritte, ma non l’intensità del sentire“. Il brano è una delle tracce dell’album “Sicilia Utopica”, un progetto che celebra l’incontro tra Sud del mondo, sogni e ideali, canzone poetica, e che uscirà nei prossimi mesi.