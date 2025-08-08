Twirling Nation Cup: atlete trapanesi volano a Torino

Le atlete della Twirling Star Trapani, allenate da Alessandra Gabriele, direttore tecnico della polisportiva, e da Francesca Tripoli, tecnico esterno, presenzieranno alla Twirling Nations Cup che si svolgerà presso l’Inalpi Arena di Torino fino al 10 agosto. La competizione sarà il palcoscenico per 2.400 atleti provenienti da 20 paesi divisi per categorie e specialità. Le atlete della Twirling Star Trapani coinvolte sono Giorgia Titone nella categoria junior livello A, specialità 3 bastoni; Cloe Stramandino categoria Junior livello A, specialità 2 bastoni; Caterina Ciaravino categoria Adult livello B, specialità Solo e 2 bastoni.