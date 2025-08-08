A Trapani ripulita la banchina del porto peschereccio: “Abusivi sporcano”

A Trapani sono stati ripristinati l’ordine ed il decoro nello specchio di mare prospiciente la banchina del porto peschereccio. Ciò grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale. Il tratto di mare spesso è mortificato da una minoranza di abusivi e probabilmente in parte falsi operatori del settore ittico con comportamenti ed azioni contrari alle norme di tutela ambientale e lesive dell’immagine della nostra città. L’intervento straordinario dell’Autorità ha consentito la rimozione dei materiali inquinanti e riportato tutto alla normalità dopo le segnalazioni dei cittadini rivolte al sindaco Giacomo Tranchida ed all’assessore Andrea Vassallo.

L’Amministrazione comunale ha assicurato il proprio sostegno alle autorità competenti anche ai sistemi di controllo di altrui competenza: “Spiace constatare che nonostante i ripetuti inviti a rispettare l’ambiente e la città rivolti a tutta la cittadinanza, chi fa del mare la propria fonte di lavoro e di reddito continui irrispettosamente a sfregiarlo e disprezzarlo e chi ha interesse a tutelarlo, neanche collabori, anonimamente, a segnalare dei delinquenti che ne abusano”, affermano dal Comune.