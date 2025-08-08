A Mazara a fuoco un’abitazione, evacuate 4 persone

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione a Mazara del Vallo. Precisamente in un edificio a tre elevazioni, in via XXIV Maggio. L’incendio ha interessato l’appartamento dell’ultimo piano. Le alte temperature hanno compromesso la copertura, il lucernario, i locali sottostanti, gli impianti elettrici e idraulici a servizio dell’immobile. In via precauzionale e a tutela della pubblica e privata incolumità e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza i Vigili del Fuoco intervenuti a domare le fiamme, hanno evacuato 4 persone. Sul posto la squadra del locale distaccamento e il funzionario responsabile del servizio di guardia. Nessuna persona che occupava l’edificio è rimasta coinvolta nel l’incendio. Giorni fa anche a Marsala è andata a fuoco una villetta in zona Sappusi. Anche in questo caso tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco.