Marsala: cuccioli abbandonati, l’ombra della soppressione se non vengono allattati

In una città che dovrebbe accogliere e stupire chi la visita, l’ennesimo gesto di crudeltà verso gli animali ha lasciato senza parole cittadini e turisti. Cinque cuccioli sono stati trovati abbandonati chiusi dentro una busta di plastica, come fossero rifiuti. A salvarli è stata una coppia di turisti, che invece di godersi serenamente le vacanze, si è ritrovata a dover affrontare una scena straziante. A raccontare la vicenda è la sezione OIPA di Marsala: “Questo episodio non solo è uno schiaffo all’umanità, ma rappresenta anche un enorme danno d’immagine per la nostra città. Che figura ci fa la nostra comunità? Miserabili. Vergogna“.

Oggi quei cuccioli sono vivi solo grazie all’intervento di chi si è trovato lì per caso. Ma il pericolo non è ancora passato: i piccoli hanno urgente bisogno di essere allattati, e se non si trova qualcuno che possa farlo nelle prossime ore o giorni, rischiano concretamente di essere soppressi. Lo hanno riferito operatori del Canile Municipale a più cittadini e volontari, spiegando che – come purtroppo avviene – quando arrivano in canile cuccioli ancora da allattare e non ci sono persone disponibili ad accudirli, la soppressione diventa una possibilità concreta. Un fatto drammatico che tutte le associazioni animaliste locali stanno monitorando con attenzione, affinché nessuna atrocità venga compiuta. Intanto, però, è urgente trovare qualcuno che possa allattarli, anche temporaneamente, in attesa che raggiungano lo svezzamento. La vita di questi cinque cuccioli dipende da un gesto di solidarietà. Chiunque abbia disponibilità o possa dare una mano, è pregato di contattare le associazioni o il canile municipale. “Non lasciamo che l’ennesimo atto di inciviltà si concluda con la morte di esseri innocenti” dice l’OIPA che invita a scrivere qui: marsala@oipa.org.