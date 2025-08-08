Al largo delle coste trapanesi aerosoccorso militare recupera marinaio con principio di ictus

Un elicottero dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare, di base all’aeroporto di Birgi, è intervenuto ieri pomeriggio per recuperare un uomo di 47 anni con principio di ictus su una nave commerciale a cinquanta miglia dalle coste della Sicilia, insieme ad un team medico imbarcato al decollo. La missione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell’elicottero su richiesta della Capitaneria di Porto di Palermo. L’equipaggio è decollato con a bordo una équipe medica alle 18:16 per dirigersi verso la nave che aveva trasmesso la chiamata di aiuto.

Una volta individuata e raggiunta l’unità navale grazie ai sistemi a bordo dell’elicottero, l’Aerosoccorritore veniva calato sul ponte della nave tramite l’uso del verricello. Il militare si accertava delle condizioni di salute del paziente e decideva di provvedere al recupero tramite lo stesso, in un tempestivo periodo di tempo di appena dieci minuti. Messo in sicurezza e a bordo, il marinaio veniva poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Trapani, al quale lo attendeva il personale del 118 a cui veniva affidato per le cure necessarie, congiuntamente con il medico e l’infermiere. L’equipaggio, completate tutte le operazioni in poco più di un’ora di volo, ritornava poi alla base aerea di Trapani Birgi, atterrando alle 19:18, per poter riprendere la regolare prontezza e garantire il servizio di allarme S.A.R. nazionale.