Bocce, stage giovanile a Napola con il CT azzurro Luccarini

È andato in scena nel fine settimana lo stage giovanile ospitato dal Bocciodromo “Rosario Novara” di Napola, a cura della Federbocce Sicilia. I migliori giovani della Regione provenienti dai Comitati di Trapani, Messina e Palermo si sono ritrovati sui campi della Splendor Napola per lavorare insieme sotto l’occhio attento di un ospite d’onore. Era infatti presente l’ex campionessa del mondo ed europea e attuale Commissario Tecnico della Nazionale Elisa Luccarini. Sono intervenuti inoltre anche il Presidente FIB Sicilia, Nicolò Pecorella, e l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Erice, Carmela Daidone. In totale sono stati protagonisti della due giorni ben 13 giovani atleti. Le giovani speranze siciliane hanno allenato i fondamentali della raffa e si sono disimpegnati nelle tecniche di gioco dell’accosto e nella bocciata, oltre che nel tiro di precisione. Domenica invece è stata organizzata una competizione, maschile e femminile, a cui è seguita una gara di selezione per il tiro di precisione. Questi gli atleti che hanno partecipato allo stage: tra gli Under 18 Claudia Sticchi e Antonino Sinagra della Ponte Ammiraglio, Alessandro Fontana del Buseto e Carola Costanzo della Rsport Messina, tra gli Under 15 Rosario Simonato del Buseto, Mattia Monteleone ed Elena D’Elia del Circolo del Mediterraneo, Michele Agria della Ponte Ammiraglio, Francesco Barraco del Petrosino e Chiara Costanzo della RSport Messina, e infine tra gli Under 12 Ginevra Taormina del Circolo del Mediterraneo e Celeste Costanzo e Simone D’Angelo della Rsport Messina.