Ritiro valdericino per il Trapani 1905, la Coppa si avvicina

Il ritiro di Troina si è concluso per il Trapani 1905 e si è aperto quello di Valderice al campo di Misericordia. Agli ordini di Mister Aronica, la squadra granata ha iniziato con un pò di allenamento muscolare e aerobico per poi proseguire con una partitella a campo ridotto. Il ritiro a Valderice proseguirà nei prossimi giorni a porte chiuse fino a nuova comunicazione da parte del club che, nel frattempo, prepara anche la prima gara ufficiale che si disputerà il prossimo 17 agosto in trasferta a Picerno per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. I granata si alleneranno anche per preparare l’esordio nella nuova stagione per poi focalizzarsi sul prossimo campionato di Serie C che inizierà il 24 agosto nella trasferta contro il Casarano a -8 punti di penalizzazione.