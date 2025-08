Tragedia in piscina, 20enne muore annegata durante una festa

Una festa privata si è trasformata in tragedia in Provincia di Palermo. In una villa, a Bagheria, una ragazza di circa 20 anni è morta annegata in piscina. Sembra che, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la giovane sia caduta in acqua durante i festeggiamenti. Un eccesso di goliardia o meno, si sta indagando per capire la causa. L’allarme è stato lanciato immediatamente ma all’arrivo dei sanitari non c’era già più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Il corpo è stato recuperato ormai privo di vita, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare i primi accertamenti. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per accertare le cause esatte del decesso. Intanto, il dolore e lo sconcerto hanno colpito profondamente i presenti e l’intera comunità, sotto shock per una tragedia improvvisa e inspiegabile.