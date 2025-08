Casi di West Nile in Sicilia, l’Asp di Trapani avvia prevenzione e sorveglianza

Dopo il primo caso verificatosi in Sicilia, e dopo i decessi in Campania e in altre zone d’Italia, l’ASP Trapani torna a rafforzare le misure preventive e di sorveglianza per il West Nile Virus, la cosiddetta “febbre del Nilo” un’infezione virale che colpisce in particolare gli equidi, e trasmessa nell’uomo da zanzare del genere Culex (come la zanzara comune); non si trasmette invece da persona a persona. “Non siamo in una situazione di allarme nella nostra provincia – spiega Roberto Messineo, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP Trapani –ma la salute animale ha rilevanti refluenze sulla salute umana e la possibile diffusione sul territorio nazionale di arbovirus richiede, come sottolineato anche dal Ministero della Salute, un approccio preventivo multidisciplinare basato sull’integrazione di professionalità differenti della Sanità pubblica: medici, veterinari, biologi ed entomologi”. Anni fa ci fu un decesso proprio a Marsala, quello dell’artista Momò Calascibetta.

I veterinari del Dipartimento stanno controllando gli allevamenti della provincia, effettuano visite cliniche sugli equidi, eseguono sorveglianza entomologica, con trappole per il monitoraggio e la cattura delle zanzare (nella foto) su tutto il territorio provinciale, per prelevarle ed essere quindi analizzate all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per verificare se hanno il virus, e infine sorveglianza passiva ornitologica. L’Unità operativa Epidemiologia e Sorveglianza Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione è invece pronta al monitoraggio della eventuale febbre West Nile sulle persone. Si definiscono Arbovirosi quelle malattie zoonotiche (cioè che vengono trasmesse dall’animale all’uomo) sostenute da virus appartenenti a diverse famiglie e trasmesse da artropodi. Tra queste sono soggette a sorveglianza speciale West Nile, Chikungunya, Dengue, Zika, Usutu, Encefalite da zecca (Tbe).

L’ASP Trapani invita comunque all’adozione di misure preventive, sia individuali come repellenti e zanzariere, sia ambientali (bonifiche). E’ stato inoltre predisposto dal Dipartimento un opuscolo (visionabile sul sito asptrapani.it) per informare gli utenti, e in particolare il personale del settore zootecnico, in merito alle infezioni nell’uomo trasmesse da insetti al fine di promuovere un’attività di prevenzione sul territorio secondo il “Piano integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi”. Secondo la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva solo l’1-2 % delle infezioni da West Nile provocano il ricovero ospedaliero, la maggior parte dei contagi sono asintomatici.