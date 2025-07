A Tonnarella e Trasmazaro erogazione idrica 5 giorni su 7

Il servizio idrico comunale dell’Ufficio tecnico del Comune di Mazara del Vallo ha reso noto che per tutto il periodo estivo nelle giornate di lunedì e venerdì saranno effettuate operazioni di accumulo necessarie ad assicurare una congrua erogazione idrica nei quartieri Trasmazaro e Tonnarella, che in estate registrano un sensibile aumento sia della popolazione che delle conseguenti necessità idriche. Pertanto viene modificato il calendario di erogazione idrica nelle due zone. Si passa da un’erogazione 7 giorni su 7 ad un’erogazione garantita nei giorni di domenica, martedì, mercoledì, giovedì e sabato mentre il lunedì e venerdì l’erogazione è sospesa per consentire le operazioni di accumulo. Utenti e residenti delle due popolose zone dovranno tenere conto della modifica del calendario di erogazione.

INTERVENTI RETE IDRICA

L’amministrazione comunale rende inoltre noto che ha affidato alcuni servizi idrici. In particolare con determina dirigenziale n.1303/2025 è stato programmato un accordo quadro per l’anno 2025 che riguarda i lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale, ai pozzi comunali ed agli impianti elettromeccanici attinenti. Tali lavori sono stati affidati all’operatore economico Gadir Costruzioni srl di Alcamo che ha presentato un ribasso del 27,40% sull’importo a base d’sta di circa 80mila euro oltre oneri di sicurezza e Iva. Con un’altra determina dirigenziale, la n.1398/2025 sono stati affidati all’impresa Tecnosmart-Service s.r.l.s. di Mazara i lavori di adeguamento, messa in sicurezza e monitoraggio dei pozzi comunali e delle relative centrali idriche. La procedura è stata affidata con un ribasso del 22,25% sull’importo a base d’asta di circa 147mila euro.