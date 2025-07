La Vela ‘Zonale’ e inclusiva anima le acque trapanesi

Due giornate di vela, inclusione e sport nel mare di Trapani hanno caratterizzato lo scorso week end con la IV Prova del Campionato Zonale Siciliano Hansa 303 – Singolo e Doppio, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Trapani, con il supporto della Federazione Italiana Vela. Sotto condizioni meteo variabili, ma ideali per la vela, atleti provenienti da diverse realtà (tra cui anche due equipaggi maltesi) hanno animato la manifestazione con entusiasmo e spirito sportivo. Le regate, svolte nel rispetto delle regole e della sicurezza, hanno rappresentato un autentico momento di inclusione, condivisione e passione per il mare, coinvolgendo circa dieci imbarcazioni tra le due categorie. Alla cerimonia finale, non solo i vincitori ma tutti i partecipanti sono stati celebrati come protagonisti di un evento che ha saputo coniugare agonismo e valori umani. Nel singolo vince Carmelo Forastieri, nel doppio primo posto per Manuela Mannina – Carlo Lo Biundo (LNI Palermo), secondo posto per Sabrina Pollici – Vincenzo Flavio Messina (LNI Trapani), terzi Umberto Corona – Tiziana Leto (LNI Palermo).