La Roma vince anche a Empoli, ci pensa Soulè

EMPOLI (ITALPRESS) – La Roma risolve la pratica Empoli con il minimo sforzo e conquista la quinta vittoria di fila in campionato, allungando a dodici la striscia di risultati utili consecutivi: al Castellani termina 0-1 con gol di Soulè in apertura. D’Aversa deve fare i conti con le numerose assenze: confermato Silvestri in porta, De Sciglio trova spazio nella difesa a tre mentre Cacace fa coppia con Colombo dietro ad Esposito. Ranieri, invece, sceglie Nelsson e Hummels al posto dell’infortunato Celik e dello squalificato Mancini, mentre sulle fasce ecco Abdulhamid e Salah-Eddine nell’ottica del turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Ben nove cambi rispetto al match di andata contro i baschi. Pronti via e Colombo perde palla, Shomurodov allarga per Salah-Eddine che al limite trova Soulè, bravo a battere Silvestri sul primo palo: sono passati appena 21″ e la Roma è già avanti. I toscani provano a sfruttare qualche leggerezza di Salah-Eddine per impensierire Svilar: il portiere giallorosso è attento sul tiro dalla distanza di De Sciglio, mentre è più facile l’intervento sul tiro di Colombo smorzato da Hummels. Ranieri richiama i suoi all’attenzione e subito gli ospiti tornano a spingere con Pellegrini che, servito da Shomurodov, manda clamorosamente sul fondo. Scambio di favori poco dopo: il capitano giallorosso trova un gran stop su una palla spiovente, appoggio all’altezza del dischetto per Shomurodov che centra la traversa. La Roma è in completo controllo della partita, ma non riesce a trovare il raddoppio: Konè colpisce un altro legno dopo aver evitato Silvestri, mentre Shomurodov da pochi passi centra il portiere locale di testa dopo il guizzo di Soulè. L’argentino è il migliore in campo anche nella ripresa, in cui l’inerzia non cambia: palla sempre tra i piedi dei capitolini, ma l’Empoli ha una bella occasione in contropiede con Kouamè, che spreca tutto cercando un passaggio improbabile invece di tirare. Poco dopo Pellegrini schiaccia di testa e impegna Silvestri, ancora efficace nell’allungare in angolo. Progressivamente, salvo qualche spunto di Soulè e di Konè, i ritmi si abbassano, il risultato rimane in bilico e l’Empoli fiuta una chance per strappare qualche punto. I toscani provano a combinare qualcosa con il tridente Gyasi-Kouamè-Konate ma non arrivano vere e proprie occasioni da gol. Nel finale entra anche Baldanzi per aiutare la Roma a tenere palla e conservare il vantaggio fino al triplice fischio di Di Bello. C’è ancora spazio per una gran parata di Silvestri nel recupero e un colpo di testa di Kouamè sul fondo, ma la sostanza non cambia: la Roma sale al settimo posto e ora può pensare al ritorno contro l’Athletic.

– foto Image –

