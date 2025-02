L’Asp di Trapani nomina come direttore sanitario l’igienista Danilo Greco

Il direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce ha adottato oggi la delibera di nomina del dottor Danilo Greco quale nuovo direttore sanitario aziendale. Sessant’anni, medico igienista, Greco, dal luglio 2012, è direttore della Unità operativa complessa “Ospedalità pubblica e privata” dell’Asp di Caltanissetta e vanta una variegata esperienza in settori trasversali dell’Asp nissena. E’ stato infatti anche direttore ad interim dell’Unità operativa “Controllo di Gestione e Sistemi Informativi”, coordinatore del Piano Attuativo Aziendale e ha avuto un ruolo di supporto alla Direzione Strategica per le azioni e misure di contrasto alla pandemia da Covid-19. Ha diretto, inoltre, il laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda di Caltanissetta. Greco prende il ruolo che è stato del dottor Gaetano Migliazzo, che aveva rassegnato le dimissioni dal primo febbraio scorso.L’incarico decorrerà da lunedì prossimo, 24 febbraio.

“Ho voluto rapidamente nominare questa fondamentale figura aziendale- ha commentato Croce- per ripristinare così il plenum della Direzione strategica dell’Asp. Una scelta tecnica, compiuta all’interno dell’albo dei direttori sanitari, che è ricaduta su un professionista dalla consolidata esperienza pluriennale come il dottor Greco che, sono certo, darà un contributo importante al perseguimento degli obiettivi di questa Azienda”.