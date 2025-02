Ad Alcamo il cammino delle “Dieci Parole” per avvicinare i giovani alla Chiesa

Un percorso per sviscerare 10 parole fondamentali della vita, non in chiave moralista ma costruttiva. Una proposta nata più di 30 anni fa nel vicariato di Roma da don Fabio Rosini per avvicinare giovani e non, “praticanti ma non credenti”, e che si è diffuso a macchia d’olio in tutto il paese con il semplice passa parola. Da diversi anni il cammino delle 10 parole si è tenuto anche in Diocesi, a Trapani nella parrocchia San Paolo Apostolo. Da quest’anno si sposta ad Alcamo, aperto ad adulti e giovani a partire dai 18 anni “curiosi della fede, o che si sono allontanati o si sentono lontani ma vogliono provare a capire che senso ha credere ancora oggi, andando a fondo con se stessi e mettendosi in gioco alla luce delle Scritture”, scrivono gli organizzatori don Filippo Cataldo e don Vincenzo Santoro. Il primo incontro di questo originale percorso si terrà martedì prossimo 18 febbraio con inizio alle ore 21 presso la Chiesa Madre Maria Santissima Assunta. Durante gli appuntamenti del percorso è previsto un servizio di baby sitting.