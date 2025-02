Spaccio, violazioni al Codice della strada e controlli in aziende: tutti i reati puniti nel trapanese

Proseguono nel capoluogo e in provincia i servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica d’intesa con i vertici delle Forze di Polizia e i Sindaci del territorio. E’ qunato afferma in una nota la Prefettura di Trapani.

Controlli nei principali comuni della provincia di Trapani.

Nel mese di gennaio 2025 le Forze dell’Ordine hanno posto in essere 48 servizi che hanno riguardato, nel Capoluogo, il Centro Storico e in provincia, i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi. Effettuati 4.764 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate n.32 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di gennaio 14 colloqui e notificato 21 convocazioni, emanando 18 provvedimenti sanzionatori e 12 formali inviti, a fronte di 60 segnalazioni. Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di gennaio sono state accertate 485 infrazioni, di cui 12 per eccesso di velocità, 10 per guida in stato di ebbrezza, 4 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 69 per circolazione con assicurazione scaduta, 15 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, 11 per circolazione senza uso del casco, 8 per circolazione senza cinture di sicurezza e 157 per circolazione con veicolo senza revisione, nonché rilevati 24 incidenti.

Violazioni del codice della strada



I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada, nel mese di gennaio, sono stati 6 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 51 per circolazione senza assicurazione, 7 per circolazione con assicurazione scaduta e 9 per altri motivi.

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 62 provvedimenti di sospensione, di cui 12 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), 3 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e 23 per altre violazioni al Codice della Strada. Si segnala, in particolare, il notevole impatto delle sospensioni per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida (24 provvedimenti), sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e l’assenza di sospensioni dei titoli di guida per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 142, comma 9, del menzionato Codice.,

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati adottati 2 provvedimenti di rigetto di richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, c.d. White List e sono in itinere 8 preavvisi di interdittiva.

Gli interventi dell’ispettorato del lavoro.



Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di gennaio, ha sottoposto 9 aziende a vigilanza/ispezione delle quali 4 sono risultate irregolari. I settori di attività delle aziende controllate risultate irregolari sono 1 nell’agricoltura e 3 nel commercio. Le persone che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari, riscontrando un illecito. Si evidenzia che nello stesso mese il Nucleo è intervenuto unitamente a personale del S.Pre.S.A.L. di Trapani a seguito dell’infortunio di n. 1 lavoratore verificatosi nel settore edile.



Intensificate le operazioni a difesa della sicurezza pubblica.

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sicurezza urbana ad “alto impatto”, in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, è stata disposta l’intensificazione, con frequenza settimanale, dei servizi straordinari “interforze” nei contesti urbani ritenuti più sensibili e individuati anche con i Sindaci dei Comuni interessati – a cominciare dalle c.d. piazze di spaccio – con effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali e per una tempestiva individuazione degli autori degli episodi di microcriminalità.

I servizi straordinari nel comune di Marsala.



Nel corso dei servizi straordinari effettuati a Marsala nei fine settimana, sono state controllate n.342 persone di cui 20 sono risultate positive allo SDI, n. 25 extracomunitarie. I posti di controllo effettuati sono stati 22, 131 i veicoli controllati, 12 infrazioni al Codice della strada elevate, 3 sequestri amministrativi e 2 patenti ritirate. Nell’ambito di tali controlli si inseriscono l’operazione condotta dalla Polizia di Stato che lo scorso 21 gennaio ha consentito di individuare e trarre in arresto il responsabile dell’aggressione avvenuta l’11 gennaio nei pressi di un locale nel centro storico di Marsala e l’operazione dell’Arma dei Carabinieri che in data 31 gennaio ha portato all’arresto in flagranza per detenzione illegale di armi e di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di due soggetti resisi responsabili lo scorso 21 gennaio di un tentato omicidio. Nel decorso mese di gennaio 2025 sono stati emessi dal Questore 2 DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) e n. 6 DACUR (divieto di accesso alle aree urbane). Sono stati, altresì, eseguiti 9 respingimenti e 9 espulsioni con ordine del Questore e 62 espulsioni da parte della Commissione territoriale per i richiedenti asilo.