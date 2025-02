Bonifica a Fontanasalsa, il Comune di Misiliscemi per il rispetto dell’ambiente

Ennesima operazione di bonifica in prossimità del Pozzo Karari, a Fontanasalsa, nel misilese. “Un atto sicuramente dovuto da parte dell’Amministrazione comunale – affermano il sindaco Salvatore Tallarita e l’assessore con delega all’ambiente Giuseppe Franconeri – ma che non deve diventare prassi. Vogliamo sensibilizzare e responsabilizzare tutti i cittadini affinché si possa vigilare su porzioni di territorio come questa e ci si venga a trovare nelle condizioni di gestire l’ordinario e non, come purtroppo si verifica in questo momento, uno straordinario che toglie dignità al Comune di Misiliscemi e alle bellezze che lo contraddistinguono”. L’abbandono dei rifiuti è sempre un problema delle città del sud Italia.