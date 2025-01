Trapani Calcio, arriva Vincenzo Torrente. E’ il quarto allenatore della stagione

Vincenzo Torrente è il nuovo allenatore del Trapani Calcio. La dirigenza guidata dal presidente Valerio Antonini ha scelto l’ex capitano del Genoa per tentare di raddrizzare una stagione travagliata, dopo gli esoneri di Alfio Torrisi, Salvatore Aronica ed Ezio Capuano.

Torrente ha alle spalle una carriera da calciatore con diversi campionati di serie A. Difensore grintoso, è stato tra le colonne portanti del Genoa di Franco Scoglio e Osvaldo Bagnoli, protagonista di stagioni entusiasmanti all’inizio degli anni ’90, culminate con una semifinale di Coppa Uefa nel 1992.

Appese le scarpette al chiodo, dal 2002 ha intrapreso la carriera di allenatore, prima con le giovanili genoane, poi con il Gubbio, il Bari, la Cremonese, la Salernitana, il Vicenza e il Padova. Nel 2018-19 anche un’esperienza in Sicilia, con la Sicula Leonzio in serie C.

Attualmente il Trapani è al nono posto in classifica, con 32 punti. La compagine granata è ancora in corsa nella Coppa Italia di C: l’11 febbraio è in programma la semifinale di ritorno con il Rimini, dopo il pareggio a reti inviolate della scorsa settimana a Trapani. Il prossimo impegno in campionato è, invece, in programma il 1° febbraio contro il Potenza, quinto in classifica con 42 punti.