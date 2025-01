Cittadinanza onoraria per Valerio Antonini a Trapani con diretta social

Un momento d’oro per Valerio Antonini, patron di Trapani 1905 e di Trapani Shark, rispettivamente le società granata di Calcio e Basket. Oggi, 29 gennaio, a partire dalle ore 17.45 in diretta social sulle piattaforme Facebook e Youtube, dall’Aula consiliare di Palazzo Cavarretta di Trapani, si terrà il conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente di Sportinvest e proprietario dell’emittente televisiva locale Telesud, riconoscimento atteso da molti, soprattutto dai tifosi che stanno vivendo un periodo sportivamente molto florido. Antonini, inoltre, per Trapani pensa in grande con la realizzazione di un grande centro sportivo e culturale.