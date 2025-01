Carmelo Pipitone live al Carpe Diem di Marsala: speciale Fiori dal Coro. VIDEO

Giovedì 23 gennaio, nella sede del Carpe Diem di Marsala, è tornato live nella sua terra, dopo tre anni, Carmelo Pipitone – non stiamo nemmeno a citare il suo curriculum – per uno spettacolo serratissimo, ad alta intensità emotiva. Ad aprire le danze, Giacomo Maria Carpa – che aveva già calcato il palco con Carmelo dieci anni fa con gli M.C.N. al sax – qui il nostro da sfogo al suo progetto solista in veste cantautorale. Carmelo è invece in questo caso accompagnato da Max Codeuppi alla chitarra elettrica per presentare “Piedi in acqua”, il suo nuovo album solista. In questo breve video, potete vedere alcuni estratti “intimi” del concerto, (che ha visto il Carpe Diem strapieno) estratti realizzati volutamente a distanza, a voler sancire un mood, a godere di tanta bellezza e poter piangere senza essere visti (e anche perché non c’era posto). Una grande occasione che Marsala non si è lasciata sfuggire, ed è questa alla fine la cosa più bella. Durante la serata una band abbastanza conosciuta di cui non farò il nome, ha mandato una mail al Carpe Diem per chiedere di venire a suonare a Marsala. La domanda è: Marsala è pronta per fare uno step successivo e foraggiare queste attività? Perché è chiaro che Carmelo è un unicum, visto il contesto… La speranza è quella di creare un circolo virtuoso a partire dalla riuscita di questo evento, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone, appassionato alla musica di qualità.

