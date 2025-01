Allagamenti in tutta la Provincia trapanese, saltano tombini

Il maltempo che si sta abbattendo in Sicilia sta creando forti disagi. Non ne è esente la Provincia trapanese: grazie al bollettino meteo della Protezione Civile, i sindaci corrono ai ripari. A Castellammare del Golfo, il primo cittadino Giuseppe Fausto ha disposto la chiusura del ponte sul fiume San Bartolomeo, in via precauzionale. La struttura, situata al confine con Alcamo, era stata ricostruita dopo il crollo del ponte precedente. Disagi in tutte le città trapanesi con allagamenti, in particolare si registra la chiusura della via Vecchia Mazara – come succede sempre – e un pericolo su corso Calatafimi monitorato dalla Polizia Municipale per via di un allagamento. Diversi i tombini saltati. I comuni consigliano di restare il più possibile in casa o di procedere lentamente su strada. Si sconsiglia di passare da sottopassaggi e zone a rischio erosione.