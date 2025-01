Maltempo, Protezione Civile: “Le condizioni meteo potrebbero aggravarsi”

Il maltempo che si sta abbattendo in tutta la Sicilia ha richiamato l’attenzione della Protezione Civile regionale con un nuovo comunicato reso noto da poco. L’allerta rossa e arancione dichiarata per la giornata odierna interessa tutta l’isola. Il dirigente regionale della Protezione Civile, Cocina, richiama Comuni ed Enti al rispetto delle raccomandazioni operative, tenuto conto che potrebbero aggravarsi le condizioni meteo, attualmente con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. In particolare il Dipartimento regionale raccomanda un monitoraggio dei siti sensibili, a cominciare dalla viabilità e delle aree soggette a esondazioni, invitando la cittadinanza alla prudenza ed ogni cautela negli spostamenti, sia a piedi che in macchina. Attualmente a Marsala persiste l’allerta arancione.