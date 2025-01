Il Trapani 1905 torna in Coppa: momento non facile per la squadra, mercato aperto￼

Non è certo un buon periodo per il Trapani 1905, che, dopo la pesante sconfitta interna contro il Crotone (3-0), si ritrova in una fase delicata della stagione. A pochi giorni dalla sconfitta, il Presidente Valerio Antonini ha espresso tutta la sua frustrazione, non tanto per l’esito del match, quanto per “certi ambienti” che, a suo avviso, vanno contro gli interessi della squadra. Le parole del tecnico sul Social “X” sono state chiare: un clima di negatività che non fa bene a una squadra che deve lottare per risollevarsi e tornare sulla giusta strada.

Dopo il passo falso in Campionato, il Trapani dovrà rialzarsi, e la Coppa Italia di Serie C potrebbe rappresentare una buona occasione per ritrovare la giusta motivazione e concentrazione. La semifinale di andata contro il Rimini, in programma mercoledì 22 gennaio allo stadio “Provinciale”, è una gara fondamentale per il futuro della squadra. Il mercato invernale, peraltro, ha portato qualche novità in casa granata, con l’arrivo di tre nuovi giocatori: Saber, Piovanello e Toscano. Questi innesti potrebbero essere la chiave per rinforzare un reparto che ha mostrato qualche difficoltà. Tuttavia, non mancano anche le partenze dolorose: il Trapani dovrà fare a meno di Udoh, Bifulco, Karic, Fall e Marino, un bel colpo per le ambizioni della squadra che dovrà fare i conti con le assenze. Nonostante i cambiamenti, il tecnico Capuano ha espresso qualche perplessità riguardo alla durata del mercato invernale, che secondo lui è troppo lungo e poco funzionale per le squadre in corsa.

“Il mercato che dura 30 giorni mentre si gioca è follia, è troppo lungo e infastidisce”, ha dichiarato Capuano nella conferenza stampa odierna. Il mister, che ha grande esperienza alle spalle, ha aggiunto che il Trapani si trova in una situazione difficile da gestire, ma è determinato a superarla. La sua priorità è quella di tenere giocatori motivati e pronti a lottare per la causa granata, nonostante le difficoltà legate alle cessioni e ai nuovi arrivi. In campionato, il Trapani si trova a metà classifica, al 10° posto con 29 punti. La squadra ha un solo punto di vantaggio su Cavese e Sorrento, e deve guardarsi dalle insidie di squadre come il Giugliano, distante appena due lunghezze. Questo quadro incerto rende ancora più importante il proseguimento del cammino in Coppa Italia, che potrebbe regalare maggiore serenità all’ambiente granata e una boccata d’ossigeno per le prossime settimane. Come dicevamo, il Trapani è già concentrato sulla Coppa Italia di Serie C. La gara contro il Rimini, in programma mercoledì 22 gennaio, sarà fondamentale per le ambizioni della squadra di Capuano. La vendita dei biglietti è già attiva: fino al 15 gennaio è previsto un periodo di prelazione riservato agli abbonati, che potranno acquistare il proprio biglietto mantenendo il posto nello stadio “Provinciale”. A partire dal 16 gennaio, la vendita sarà aperta al pubblico, sia online che presso i punti vendita autorizzati.