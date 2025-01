Il Trapani perde in casa col Crotone. Antonini: “Non accetto gli ignoranti spinti da qualcuno”

Il Trapani è alla ricerca della vittoria dopo aver rimediato due pari nei match contro Foggia e Picerno. I trapanesi ripartono dalla propria identità difensiva, che sembra essere trovata da mister Ezio Capuano per i suoi giocatori. Da migliorare l’aspetto offensivo del gioco, con i granata in difficoltà, servendo pochi palloni per il bomber argentino Facundo Lescano, capocannoniere del girone. Il Trapani però arriva a questa partita con pochi uomini a disposizione, anche in considerazione delle tante partenze che stanno caratterizzando questo calciomercato invernale. E questo non paga tanto che è il Crotone a prendersi l’intera posta in palio. Partita che inizia nervosa e con cartelli gialli. La conclusione di Daniele Celiento finisce fuori per ben due volte, poi il Trapani si rende pericoloso con il calcio di punizione di Benedetti dalla sinistra per la testa di Celiento che ha staccato in area. Il tiro finisce alto sopra la traversa. Al 26′ arriva però il primo goal del Crotone con Maxime Giron. Al 27′ parata sul colpo di testa debole di Facundo Lescano.

Dopo questi lampi del Trapani è il Crotone che in pochi minuti segna altre due reti: al 32′ il mancino di Tumminello sfonda la rete, grazie ad un’azione nata dalla palla persa da Hraiech e al 39′ contropiede perfetto e goal di Gomez. Nel secondo tempo, c’è da segnalare l’infortunio di Zuppel. La partita però non ha altri lampi e termina sul 3 a 0 del Crotone al Provinciale: nuova batosta pesante per il Trapani. Antonini tramite X ha dichiarato a fine gara: “A parte tutto non perdiamo certo per qualche gufata ma perché siamo più scarsi del Crotone e basta. Non accetto gli ignoranti che scrivono cose magari spinti da qualcuno. Andassero a perdere il tempo da un’altra parte. A quelli che meritano un confronto rispondo tranquillamente”.