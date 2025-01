Regione, si dimette l’assessora alla Salute Giovanna Volo

Una piccola bomba esplode tra le mani del Governatore siciliano. L’assessora regionale della Salute, Giovanna Volo, ha rassegnato stamattina le sue dimissioni dall’incarico per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, durante un incontro a Palazzo d’Orléans, l’ha ringraziata per il lavoro svolto e l’abnegazione dimostrata in questi primi due anni di legislatura. Al suo posto, il presidente ha nominato l’attuale direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni. I motivi sono personali, ma è indubbio che ultimamente sul fronte della sanità regionale si contassero più i danni che altro. Si veda il decesso al Villa Sofia dopo un’agonia di 17 giorni senza un intervento urgente, si pensi alle ingessature con i cartoni, ai tanti casi di malasanità, ai medici specialisti che mancano, ai posti letto che sono troppo pochi.