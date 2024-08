Ospedale senza stecche, la frattura bloccata con le scatole di cartone. Schifani si scusa invece di dimettersi…

Fare di necessità virtù. È questo, ormai da tempo, il modus operandi che orienta l’agire dei sanitari degli ospedali siciliani. Al Barone Romeo di Patti si è giunti all’incredibile.

A destare stupore è il recente caso di un giovane di San Piero Patti, giunto in Pronto soccorso con una frattura al perone, a cui è stato immobilizzato l’arto con l’ausilio di alcuni cartoni a causa della mancanza di stecche per l’ingessatura.

Legittimo il disappunto del padre del ragazzo; comprensibile il suo sfogo: «Chiedo al presidente Schifani, all’assessore alla Sanità e ai deputati regionali se si può uscire dal Pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche. Preciso che i sanitari non c’entrano nulla, fanno solo sacrifici. Solo due medici di turno e da più di un mese mancano le stecche per stabilizzare gli arti. Mi piacerebbe tanto regalare al presidente o all’assessore il cartone con cui è stata steccata la gamba di mio figlio».

«Ho chiesto all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, di avviare immediatamente una ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda, è inaccettabile. Chi ha sbagliato deve pagare – ha detto il governatore della Sicilia Renato Schifani – Mi metterò in contatto con la famiglia del ragazzo per porgere le scuse a nome della Regione Siciliana». verrebbe da dire parafrasando il celebre Totò: “ma mi faccia il piacere…”. oltre alle scuse provveda la regione IMMEDIATAMENTE, a fornire il materiale sanitario occorrente per assistere i pazienti. Mandi tutto imballato in appositi cartoni che poi vanno buttati nella spazzatura. In modo differenziato s’intende. il altri Pesi più civili il Governatore si sarebbe dovuto dimettere. (gdb)