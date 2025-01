Non ‘decolla’ la tratta Birgi-Cuneo, Aeroitalia taglia voli a Trapani e Comiso

La compagnia aerea Aeroitalia pare abbia deciso di tagliare i voli da Comiso e di sospendere quelli da Trapani Birgi per Cuneo. Quello che era stato presentato in pompa magna un mese fa con un water canyon allo scalo “Vincenzo Florio”, pare si stia rivelando poco efficace e la tratta – che sia Ombra che i vertici di Aeroitalia avevano specificato fosse sperimentale – già dal 26 gennaio e fino al 29 marzo verranno sospesi. Nei fatti non ci saranno più i collegamenti Aeroitalia dalla Sicilia a Cuneo, Firenze, Bologna e Perugia, lasciando solo quelli con destinazione Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Parma. Tutte le tratte che sono state l’unico modo per centinaia di giovani studenti siciliani per raggiungere facilmente le sedi universitarie di Torino, Firenze, Perugia e Bologna, subiranno profondi cambiamenti. Un altro danno per i territori della Provincia di Trapani.

“È l’ennesima conferma – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – che le compagnie aeree che operano negli aeroporti siciliani considerano i nostri concittadini solo come arance da spremere. Questa vicenda conferma ciò che Federconsumatori afferma da anni: non è possibile lasciare al mercato l’offerta dei voli da e per la Sicilia, ci deve essere una programmazione a lungo termine gestita insieme dalla politica regionale, dalle società aeroportuali e dalle compagnie aeree. A differenza di tutte le altre Regioni italiane – continua – in Sicilia non c’è un’alternativa all’aereo per raggiungere, in tempi ragionevoli, gran parte del resto d’Italia e, per questo, non c’è concorrenza e le compagnie fanno quel che vogliono”.