Morto a Villa Sofia dopo un’agonia di 17 giorni, si dimette il direttore sanitario

La morte dell’uomo che per una frattura è rimasto all’ospedale Villa Sofia di Palermo per 17 giorni in attesa di un’operazione mai arrivata e con complicazioni che i medici hanno preso evidentemente sono gamba, hanno portato una serie di ripercussioni che hanno fatto infuriare il Presidente della Regione. E Renato Schifani lo aveva promesso quando disse “non posso restare immobile” di fronte a un caso di malasanità come questo che, peraltro, non è il solo. Lo scorso anno abbiamo assistito anche a un giovane rimasto sulla barella del Pronto Soccorso dell’ospedale di Patti con una gamba ingessata con del nastro adesivo e del cartone di fortuna. Schifani aveva convocato per oggi i direttori sanitario e amministrativo del Villa Sofia per capire meglio la situazione. Ed è arrivata oggi pomeriggio l’ufficialità con una nota della Regione siciliana: “Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, Roberto Colletti, ha comunicato al presidente della Regione Siciliana che il direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico”.