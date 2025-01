A Marsala si insiste sui controlli delle vetture nelle ore di spazzamento strade

A Marsala si vuole assicurare il regolare servizio spazzamento strade e quindi ciò presuppone il rispetto dei divieti di sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari indicati nell’apposita segnaletica. Spesso ciò non avviene e, per questo, l’Amministrazione comunale lancia un ulteriore appello agli automobilisti, anche al fine di evitare le contravvenzioni. “Abbiamo invitato più volte i cittadini ad osservare i divieti di sosta nei turni di passaggio delle spazzatrici – afferma il vicesindaco Giacomo Tumbarello – ma le cattivi abitudini ancora permangono con le conseguenti sanzioni elevate a seguito di intensificati controlli”.

La scorsa settimana ad esempio nelle ore notturne tra venerdì e sabato – la Polizia Municipale ne ha elevato circa un centinaio, a dimostrazione che i controlli continuano anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini. I tantissimi che rispettano le regole, infatti, non possono essere penalizzati dal comportamento dei trasgressori, con il risultato di non potere godere delle strade pulite grazie al servizio spazzamento. L’Amministrazione Grillo, pertanto, invita ancora una volta ad osservare i divieti di sosta per lo spazzamento strade, tenuto conto che proseguiranno i controlli della Polizia Municipale.