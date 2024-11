Auto in sosta nelle ore spazzamento, il Comune di Marsala passa alle maniere forti

“Le auto in sosta nelle zone interessate dallo spazzamento meccanico non consentono ai mezzi di effettuare un servizio efficiente. Invitati invano e più volte i cittadini ad osservare i divieti di sosta nei turni di passaggio delle spazzatrici, nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli, con l’emissione di sanzioni nei confronti dei trasgressori”. Lo afferma il vicesindaco Giacomo Tumbarello, preso atto che lo spazzamento delle strade è spesso impedito o non può portarsi a termine a causa dei veicoli che sostano nelle giornate e nella fascia oraria in cui è previsto il servizio di pulizia. Di concerto con il Comando della Polizia Municipale, tra l’altro, alcuni operatori ecologici sono stati abilitati ad elevare le contravvenzioni e, quindi, non ci sarà più spazio alla tolleranza.