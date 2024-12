Inchiesta appalti al Comune di Trapani, avviso di conclusione delle indagini per Safina e Valerio

La Procura di Trapani ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini in merito all’inchiesta sull’assegnazione di un appalto bandito dal Comune capoluogo di Provincia per la manutenzione dell’illuminazione pubblica in cui finì dentro anche la vicenda delle nomine pubbliche alla Trapani Servizi. Tra le persone coinvolte c’è anche l’onorevole Dario Safina, che all’epoca dei fatti era assessore ai Lavori pubblici, accusato di turbativa d’asta e corruzione. La stessa accusa è mossa anche nei confronti di Christian Valerio, energy manager di una società che si occupa di illuminazione pubblica.

Le misure cautelari erano state emesse lo scorso gennaio – Safina finì anche ai domiciliari – ma il Tribunale del Riesame le ha annullate. Nonostante ciò, l’inchiesta è proseguita e la Procura di Trapani ha ottenuto un parere favorevole dall’ANAC riguardo al project financing per la manutenzione dell’illuminazione pubblica, nonché gli atti di un’indagine per danno erariale avviata dalla Procura della Corte dei Conti. L’ANAC ha confermato la tesi della Procura, sostenendo che l’operazione sotto inchiesta non fosse un vero e proprio appalto per l’illuminazione pubblica, ma fosse travestita da project financing. Safina è accusato di aver raggiunto un accordo con un imprenditore di Messina. La City Green Light di Messina, difesa dagli avvocati Maurizio Bellacosa e Donatella Buscaino, è stata esclusa dall’inchiesta, con la posizione che è stata archiviata.