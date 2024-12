Marsala: nube di fumo dall’automatico di piazza Matteotti, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione nella centralissima piazza Matteotti di Marsala. Nel corso della mattinata, i passanti hanno notato una coltre di fumo nero uscire dal distributore automatico di bevande, che si trova all’angolo tra la piazza e via Amendola. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco del distaccamento di corso Calatafimi, che sono giunti sul posto. L’ intervento ha consentito di ripristinare condizioni di sicurezza nella piazza, che in questi giorni è particolarmente transitata per lo shopping natalizio. Da accertare le cause dell’ episodio.