Il Comune di Marsala conferirà la cittadinanza onoraria all’ex Presidente del Tribunale Alessandra Camassa

Il prossimo 21 dicembre, l’Amministrazione comunale di Marsala conferirà la “Cittadinanza Onoraria” al Magistrato Alessandra Camassa. Il riconoscimento sarà deliberato nel corso della seduta straordinaria che la Giunta Municipale terrà nel “Museo Paolo Borsellino”. A seguire, alle 10.30 circa, sempre nella sede comunale dell’ex Palazzo di Giustizia di via Massimo D’Azeglio, il conferimento pubblico della Cittadinanza Onoraria, nel corso del quale – con il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano – daranno il proprio contributo il presidente dell’Ordine degli Avvocati Giuseppe Spada, il presidente ff. del Tribunale di Marsala Marcello Saladino e il procuratore della Repubblica Ferdinando Asaro.

Il talk moderato dalla giornalista Elvira Terranova – e che sarà preceduto da una presentazione del Magistrato “Cittadino Onorario” – si concluderà con l’intervento della dr.ssa Alessandra Camassa, attuale presidente del Tribunale di Trapani. Il sindaco Grillo: “Marsala riconosce l’eccezionale contributo dell’ex presidente del Tribunale di Marsala nell’Amministrazione della Giustizia e nell’affermazione della legalità. Sotto la sua presidenza, il tribunale si è distinto per efficienza e produttività, portando lustro a Marsala. La Città le è grata per la sua dedizione al delicato incarico ricoperto che, con rinnovato impegno, prosegue nel capoluogo”. La mattinata in onore della neo cittadina marsalese si concluderà con un momento musicale con “The Women’s Choir” e “The Vocal Academy”.