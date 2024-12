Il Trapani vince a Caserta per una rete a zero

La Casertata si arrende al Trapani, che conquista il successo con un gol di Lescano nella ripresa, al debutto del tecnico granata Ezio Capuano sulla panchina siciliana. La formazione di casa parte forte in attacco, ma gli ospiti si difendono con ordine e ripartono con efficacia. Le condizioni meteo non favoriscono il gioco, ma sono comunque i padroni di casa a rendersi pericolosi fin dai primi minuti: all’11’ Paglino prova un tiro-cross che costringe Seculin a smanacciare in corner. Al 16′, Damin calcia una punizione dalla distanza, ma Seculin si allunga e respinge in angolo. Al 17′ arriva un’altra occasione per i rossoblù ma solo a metà frazione il Trapani riesce ad affacciarsi dalle parti di Zanellati con Lescano, il cui tentativo finisce alto sopra la traversa. Il ritmo del match non è molto elevato, complice anche la pioggia e un campo pesante. Negli ultimi minuti della prima frazione, Celiento prova con un rasoterra che sfiora il palo e termina a lato. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Al 56′ Bifulco ha l’occasione per portare in vantaggio il Trapani con un colpo di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, sprecando una buona opportunità. Il goal che sblocca la partita arriva al 68′: Carriero recupera palla a centrocampo, serve Lescano che, davanti a Zanellati, non sbaglia e segna il gol del vantaggio ospite. All’85’ la Casertana rischia grosso su un’azione offensiva del Trapani: Spini serve Bifulco che, con un potente tiro, costringe Zanellati a rifugiarsi in angolo. Non c’è più tempo per i rossoblù, che devono arrendersi al Trapani, con il punteggio finale di 0-1.

Il tabellino di gara:

Casertana (3-4-2-1): Zanellati; Heinz, Bacchetti, Kontek; Paglino, Damian (55’ Capasso), Collodel, Fabbri; Bianchi (82’ Iuliano), Proia (71’ Bakayoko); Carretta (82’ Deli). A disposizione: Pareiko, Satriano, Salomaa, Matese, Rocca, Gatti, Asencio. Allenatore: Iori

Trapani (3-4-3): Seculin; Celiento, Silvestri, Sabatino; Ciotti, Karic (81’ Carraro), Carriero (81’ Crimi), Benedetti; Kanoute (57’ Fall), Lescano (74’ Spini), Bifulco. A disposizione: Ujkaj, Martina, Gelli, Marino, Udoh, Malomo. Allenatore: Capuano

Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari

Marcatori: 68’ Lescano (T)

Ammonit: Kontek (C), Benedetti, Celiento (T)

Espulsi: 78’ Kontek (C) per doppia ammonizione