Ignazio Florio Pipitone candidato per il nuovo Consiglio della Federazione Italiana Vela

La FIV è una Federazione, ben radicata sul territorio nazionale, che conta più di centomila tesserati distribuiti in più di 700 circoli velici.Ogni anno 40 Milà giovani si avvicinano allo sport velico e fra questi molti si avviano alla pratica agonistica, potendo scegliere tra innumerevoli tipologie di imbarcazioni che rispondono al nome di Classi. Dietro a tutto questo che un grande lavoro dei circoli velici, con il sistema di Scuole Vela e i suoi istruttori qualificati. La Federazione Italiana Vela si occupa di coordinare, regolare e assistere tutta l’attività velica in Italia, dalle piccole derive alla vela olimpica. La Federazione ha una struttura piramidale alla cui base è posta l’Assemblea federale costituita da tutte le società affiliate in regola con le norme statutarie, dai rappresentanti degli atleti e dai rappresentanti dei tecnici eletti nelle Assemblee zonali. L’Assemblea elegge ogni quadriennio olimpico: il Presidente, il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (due Revisori su tre sono di nomina CONI). Il Consiglio Federale è formato dal Presidente, che ha la rappresentanza legale della FIV, da 7 Consiglieri, da 1 rappresentante dei Gruppi Sportivi Militari, da 1 Consigliere in rappresentanza degli atleti e da 1 Consigliere ine rappresentanza dei tecnici.Domenica 15 dicembre a Roma si svolgerà l’Assemblea Nazionale Elettiva, che rinnoverá le cariche centrali per il quadriennio olimpico 2025-2028. Ricandidato come consigliere Ignazio Florio Pipitone. Giá più volte Presidente zonale, la sua storia è legata a quella del Circolo Velico Marsala di cui è stato Presidente e direttore sportivo.

«Caro Ignazio, con grande felicità comunico che il CONI ti ha conferito la stella d’oro al merito sportivo … in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale…», così riporta la lettera con la quale il Presidente del CONI, Giovanni Malagò comunica a Ignazio Florio Pipitone, Presidente del Comitato VII Zona FIV, di avergli conferito, nel 2016, la stella d’oro, prestigioso riconoscimento che il CONI destina a uomini dello sport che hanno conseguito meriti particolari per la loro attività ultratrentennale, nell’ambito dello sport. Ignazio Florio Pipitone ha contribuito a diffondere lo sport della vela in Sicilia con esiti straordinari e tanti sono gli appelli nei social di dirigenti, velisti e simpatizzanti della vela per la sua rielezione.