Il Marsala Calcio ha il morale su ma saluta 4 giocatori

Sono giorni intensi in casa Marsala Calcio, con la squadra che sul campo – soprattutto quello del Municipale “Nino Lombardo Angotta” con il suo nuovo manto erboso – continua a macinare risultati positivi – ben sette utili consecutivi in altrettante gare di Campionato – risalendo in classifica fino a giungere alle soglie della zona play-off e la dirigenza che sta lavorando nel mercato dicembrino per rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Brucculeri. Ma dopo gli annunci, effettuati nelle ultime settimane, degli ingaggi dei vari De Luca, Trifilò e Liga – che si sono aggiunti a Giardina e Martorana acquistati precedentemente – è giunto anche il momento di sfoltire la rosa e qualche giorno fa, a tal proposito, la società ha fatto sapere con comunicato ufficiale: “In questo dicembre di mercato e cambiamenti il Marsala 1912 desidera caldamente ringraziare i calciatori Pietro Vetrano, Matias Isaia, Gabriele Faraone e Mustapha Troncoso per aver indossato, sudato ed onorato la nostra gloriosa maglia azzurra. Ai giocatori il Marsala 1912 nella sua interezza augura le migliori fortune professionali possibili”. Intanto si guarda già alla prossima gara del Campionato di Eccellenza Girone A contro il Cefalù in trasferta alle ore 15 del 15 dicembre. Le ultime vittorie hanno ridato fiducia all’ambiente e al momento il Marsala si trova sesta in classifica a 19 punti.