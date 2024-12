Il Marsala 1912 torna a giocare nel suo Stadio con un nuovo manto erboso

Il Marsala 1912 torna a giocare nel suo Stadio. Lo confermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore allo sport Ignazio Bilardello alla vigilia della riapertura del terreno di gioco del “Lombardo Angotta”: “Ci eravamo impegnati a restituire ad atleti e sportivi un nuovo manto erboso entro questo mese e ci siamo riusciti, rendendo fruibile anche il settore gradinata. Domani la squadra del Marsala potrà tornare a giocare nel suo Stadio, ora più efficiente e funzionale”. Ciò dopo un intervento di manutenzione di circa 15 mila euro eseguito dall’Impresa specializzata “Multiservizi” di Palermo. Sono stati necessari diversi interventi – livellamento del terreno, risemina, concimazione, tagli, ecc. – prima di giungere ad avere un risultato ottimale del manto erboso, così come ora si presenta lo Stadio Municipale. In più, torna pienamente fruibile il settore gradinata, da tanti anni non accessibile alle tifoserie. Nel rinnovato impianto sportivo, oggi il Marsala Calcio potrà disputare la 12ª giornata del Campionato d’Eccellenza contro l’Oratorio SS Ciro e Giorgio alle ore 14.30.