Pascasino in prima linea per dire no alla violenza sulle donne

Alcune classi hanno partecipato a diverse iniziative nella giornata del 25 novembre

Il 25 novembre 2024, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti del Liceo Pascasino di Marsala sono stati coinvolti in manifestazioni ed eventi volti alla sensibilizzazione sul tema.

Gli alunni hanno così fatto sentire la loro voce, hanno voluto ricordare le tante vittime di violenza, riflettere e fare rumore. Rumore per tutte quelle voci che sono state messe a tacere, per tutte le vite spezzate dalla violenza, per tutte le donne che non hanno potuto difendersi, gridare e chiedere aiuto.

La violenza sulle donne è una piaga sociale e, nonostante gli enormi passi avanti fatti negli ultimi decenni, le donne continuano, ancora oggi, ad essere oggetto di violenza.



La giornata ha avuto inizio con alcune classi, 3I e 3G, che hanno partecipato alla marcia organizzata dai centri antiviolenza di Marsala. Altre terze e alcune quarte, hanno invece partecipato allo spettacolo teatrale “Il Ladro”, per la regia di Giacomo Frazzitta, che si è tenuto al Teatro Impero.

Ancora, le classi 4B, 4E, 5B,3C,3D e 4F hanno preso parte a un incontro con i volontari dell’Avo. Questi ultimi, hanno condiviso con i ragazzi esperienze e testimonianze acquisite durante l’attività di volontariato, al fine di sensibilizzarli sul valore della solidarietà, della vicinanza, gratuità e della gentilezza.

A conclusione della giornata, gli studenti della 3B,4B,4E,4B,5G e 5C hanno organizzato e svolto una performance artistica, realizzata dalla prof.ssa Flora Martinez.



Gli studenti si sono riuniti per ricordare le tante vittime di violenza e riflettere. I giovani del Liceo Pascasino non hanno voluto fare silenzio, perché il silenzio è complice, ma hanno fatto rumore per rompere le catene della paura, dell’indifferenza e della vergogna. Così hanno voluto esprimere la loro solidarietà, il loro sostegno e il loro amore e, ancora una volta, hanno gridato il loro no alla violenza contro le donne.

In un’intervista realizzata dalla classe 3C, la prof.ssa Vincenza Alestra, vicepreside del Liceo Pascasino, ha detto: “Penso che si debba parlare di questa tematica sempre e non soltanto il 25 novembre”.

Infatti i ragazzi del Liceo Pascasino, nel tentativo di rimanere vigili su un tema così forte, hanno realizzato all’interno della scuola dei murales che rappresentano alcune donne. É necessario educare le nuove generazioni a formare coscienze critiche e consapevoli del fatto che la violenza va combattuta, va gridata e mai accettata.



“Le famiglie spesso non sono in grado di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e per questo la scuola deve essere un baluardo, punto di riferimento. Quindi la scuola deve essere sempre pronta a tendere la mano” – ha detto Alestra.

I ragazzi del Liceo Pascasino, infatti si sono uniti insieme, hanno alzato la loro voce in modo semplice, hanno camminato al ritmo di un battito di cuore, pronunciando ogni nome che è stato messo a tacere. Hanno fatto rumore per ricordare e mai dimenticare che ogni cuore ha smesso di battere troppo presto.

Rachele Cascio

Ginevra Gullo

Aurora Ingrande

Chiara Napoli

Martina Pernice

Monica Zaccaria

3° C

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.