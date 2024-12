Libro party al Pascasino _ VIDEO

Un viaggio tra le parole e le emozioni in cui racconti, storie e poesie hanno preso vita

Anche quest’anno, in occasione dell’undicesima edizione di “Libriamoci – giornate di lettura nelle scuole”, il Liceo Pascasino di Marsala, ha organizzato il Libro Party: una circostanza coinvolgente che ha unito studenti di diverse età all’insegna della lettura e della creatività.

Un evento, il cui tema istituzionale è stato “S(u)ono Lib(e)ro”, che ha visto molti ragazzi diventare protagonisti di un percorso di lettura ad alta voce. Racconti, storie e poesie hanno preso vita dando a ogni studente la consapevolezza che la lettura è uno strumento di vita che rende autenticamente liberi.

L’apertura del libro party è stata affidata agli studenti del Liceo delle Scienze Umane, che hanno dato vita a una suggestiva performance in cui parole e musica si sono fuse per creare un’esperienza unica. Ogni frase pronunciata ha raccontato la potenza della lettura: “Ci sono pagine che, come ali, riescono a portarci in alto, sopra ogni difficoltà” – hanno detto gli studenti evocando immagini di libertà e introspezione.

Successivamente, il coro del liceo ha emozionato il pubblico con canti che hanno reso l’atmosfera ancora più intensa.



Gli studenti delle scuole medie di Marsala sono stati coinvolti nella lettura di poesie e racconti di originale creazione. Ogni testo, ispirato al tema della lettura, ha esplorato la capacità interpretativa dei ragazzi. Attraverso le loro parole, i giovani autori, trasmettendo sentimenti di conforto, pace e riflessione, hanno mostrato come la lettura sia un viaggio dentro di noi e un ponte verso gli altri.

La manifestazione si è conclusa con la consegna degli attestati a ogni scuola partecipante, come riconoscimento dell’impegno e della creatività dimostrati. Il Libro Party non è stato solo un momento culturale, ma un’occasione per incontrarsi, conoscersi, socializzare, celebrando la forza della lettura come strumento di crescita e libertà, capace di arricchire chiunque scelga di lasciarsi trasportare nel mondo delle parole.



L’evento ha confermato il Liceo Pascasino come un luogo di formazione, di promozione della cultura e della condivisione, dimostrando che i libri, più che semplici oggetti, sono compagni di viaggio per esplorare il mondo e noi stessi. Un’esperienza indimenticabile, che ha saputo unire generazioni e ispirare tutti i partecipanti.

Martina Piccione

Oriana Nizza

Rosalia Di Girolamo

Desirè Valenti

Nadia Mattarella

Chiara Maria Parrinello

3° C

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.