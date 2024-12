Workshop di Consulenza Strategica: a Trapani il Business Model Canvas per la crescita aziendale

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, in collaborazione con la Fondazione Commercialisti Trapani, l’Università degli Studi di Palermo, Sicindustria Trapani e Accounting Management Organization, organizza un workshop formativo gratuito sul Business Model Canvas (BMC), in programma per giovedì 12 dicembre, dalle 09:30 alle 13:30, presso la sede dell’Ordine a Trapani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti innovativi e pratici per analizzare e migliorare i modelli di business aziendali, favorendo il dialogo tra commercialisti, imprenditori e mondo accademico. Un focus particolare sarà dedicato alla capacità del Business Model Canvas di mappare le principali aree strategiche di un’impresa, individuare inefficienze e proporre soluzioni orientate alla crescita e alla sostenibilità.

Un’occasione unica per professionisti e imprese locali

Durante il workshop, i partecipanti lavoreranno su casi aziendali reali in team interdisciplinari, sperimentando un approccio pratico e interattivo. Guidati dal framework del BMC, i gruppi analizzeranno nove aree chiave del business – dai segmenti di clientela alla struttura dei costi – per proporre strategie innovative e applicabili.

I benefici del workshop includono:

Apprendimento pratico: Uso del Business Model Canvas come strumento di analisi e guida decisionale.

Competenze trasversali: Stimolo al pensiero critico, alla creatività e al problem-solving.

Networking: Opportunità di confronto e collaborazione tra imprenditori, professionisti e accademici.

Impatto immediato: Soluzioni concrete da applicare alle aziende coinvolte.

Un approccio innovativo per affrontare le sfide del futuro

Questo workshop rappresenta una tappa importante per promuovere la collaborazione tra imprese locali e professionisti, valorizzando il ruolo dei commercialisti come partner strategici nella gestione aziendale. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di formazione e innovazione, supportato dall’Università di Palermo, che pone al centro l’importanza di strumenti come il Business Model Canvas nella prevenzione di crisi aziendali e nell’adattamento alle sfide di un mercato in continua evoluzione.