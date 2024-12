Marsala: i funerali di Giorgio Figuccia in Chiesa Madre

La morte del giovane Giorgio Figuccia, il 30enne marsalese morto mentre si trovava in Francia, ha scosso la comunità. Il 1° dicembre è giunta la terribile notizia: il giorno prima i familiari sono stati avvisati dalla Polizia francese del ritrovamento del giovane privo di vita. Probabilmente la causa è stato un malore improvviso, ma nulla è escluso. Ora dalla mamma Francesca arriva la comunicazione tramite Facebook dei funerali di Giorgio Figuccia: saranno celebrati in Chiesa Madre venerdì 13 dicembre alle ore 15.30. Il feretro del ragazzo arriverà in Città e amici, parenti, chi lo conosceva, potranno così rivolgergli l’ultimo saluto.