In Provincia di Trapani primi eventi nel segno del Natale￼￼

Diversi eventi nel corso della settimana in Provincia di Trapani. L’Assostampa Trapani apre le porte della sua sede, in un locale confiscato a Cosa Nostra, inaugurando il locale Circolo della Stampa, un luogo dove incrementare il dibattito culturale trapanese. E lo fa presentando, in prima nazionale, il volume di Giovanni Franco “Busiate”, venerdì 6 dicembre alle ore 17. Sempre il 6 “L’attualità del pensiero di Paolo Borsellino. Società, legge e territorio” è un incontro che si terrà alle 17.30 al Seminario Vescovile di Mazara; interverranno il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asardo e il procuratore di Gela Salvatore Vella. “EricèNatale – Il borgo dei presepi” prende il via dal 7 dicembre. Presepi artigianali incastonati tra le stradine storiche, la magica casetta di Babbo Natale, mercatini natalizi in Piazza della Loggia e Piazzetta San Giuliano, concerti e spettacoli, zampognari itineranti per le vie del centro e per Capodanno grande festa in Piazza della Loggia. Dal 20 al 23 dicembre, Piazza Vittime della Strada diventa il cuore pulsante di Villa Mokarta con il presepe vivente “Da Casa Santa a Betlemme”.

Sempre il 6 dicembre a Marsala due iniziative: Conversazioni al Parco Lilibeo con “Tropico Mediterraneo – Viaggio in un mare che cambia” di Stefano Liberti, ore 18. Si terrà un incontro organizzativo in vista del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri di maggio 2025. Dalle 10 alle 11.30 o dalle 15.30 alle 17 alla scoperta dell’iniziativa. Registrazione su: giulia@viaggisicilia.net – 393.8765894. Dal 6 all’8 dicembre nelle piazze trapanesi e a Marsala stand con i volontari AIL per la raccolta fondi sulla ricerca dei tumori nel sangue con la vendita delle stelle di Natale. Il 7 al Convento del Carmine si inaugura “La gioia del colore”, mostra di Antonietta Merendino alle ore 17. All’impero sempre sabato ore 21 “Natale in Casa Cupiello” della Compagnia Lunanova. A Misiliscemi dal 7 dicembre è il “Natale delle contrade”. Tanti appuntamenti, dal 7 dicembre al 6 gennaio, che offriranno ai cittadini del territorio un’occasione in più per conoscere e apprezzare le peculiarità che caratterizzano Misiliscemi, in un’ottica di fraternità e relax.