Erice: la magia del Natale rivive con il Presepe Vivente di Villa Mokarta

Il quartiere ericino di Villa Mokarta si prepara a rivivere la magia del Natale con la seconda edizione del Presepe Vivente “Da Casa Santa a Betlemme”. Organizzato dall’associazione VMKLAB ODV e patrocinato dal Comune di Erice, l’evento si svolgerà dal 20 al 23 dicembre in piazza Vittime della Strada, offrendo ai visitatori un tuffo nella Sicilia di un tempo. Tra vicoli e piazze, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera suggestiva, incontrando artigiani e pastori che rievocheranno la storia della nascita di Gesù. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici locali, come sfince, cassatelle, ricotta e bevande. Per i più piccoli, inoltre, sarà allestito un Villaggio di Natale con la casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere la loro letterina e divertirsi con giochi e animazioni. L’ingresso al Presepe Vivente di Villa Mokarta sarà libero, con ingresso dalle 18:00 alle 22:00.